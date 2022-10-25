مصرع شخص مجهول الهوية صدمه قطار في القناطر الخيرية بالقليوبية

كلفت جهات التحقيق بالقليوبية أجهزة الأمن بالقناطر الخيرية بإجراء التحريات اللازمة لكشف هوية شخص مجهول لقي مصرعه بعدما صدمه قطار منوف بالقناطر الخيرية، وأمرت بالتحفظ على الجثة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

مصرع شخص في حادث قطار بالقليوبية

وكان شخص مجهول الهوية قد لقي مصرعه بعدما صدمه قطار «منوف - القاهرة»، وتم نقل الجثة إلى المستشفى القناطر الخيرية لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق وطلبت تحريات المباحث.

بلاغ بمصرع شخص

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغا من الأهالي بمصرع شخص مجهول الهوية صدمه قطار منوف القاهرة رقم 562 وسقط جثة هامدة على القضبان.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتم الدفع بسيارة إسعاف وتم نقل الجثة إلى مستشفى القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية لاتخاذ اللازم وانتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثة وتحديد صاحبها وإعداد تقرير عن سبب الوفاة والتوصل لهوية الجثة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بالتحفظ على الجثة.