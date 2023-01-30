ضبط المتهم بإطلاق النار عشوائيا بالقليوبية.. تسبب في مصرع شخص وإصابة 2

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخص تسبب في وفاة أحد المواطنين، وإصابة 2 آخرين إثر إطلاقه النار بشكل عشوائي، في القليوبية.

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين

وتبين أن المتهم له معلومات جنائية، من معتادي تعاطي المخدرات، وقام بإطلاق النيران بشكل عشوائي بمنطقة الزرايب بدائرة مركز شرطة الخصوص بالقليوبية، وذلك نتيجة لخلافات مالية مع آخرين، مما أسفر عن وفاة أحد المواطنين وإصابة 2 آخرين وتم السيطرة على الموقف ومنع المواطنين من التعدي عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.