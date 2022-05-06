إصابة 4 أشخاص في حادث سير في القليوبية

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بالرصيف بطريق كفر شكر اتجاه بنها، تم نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

بلاغ بوقوع حادث تصادم

تلقى اللواء غالب مصطفي مدير أمن القليوبية إخطارًا بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم بطريق كفر شكر اتجاه بنها، انتقلت الأجهزة المعنية وتبين إصابة 4 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفي بنها الجامعي، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.