أرخص أنواع اللحوم البرازيلية وأماكن بيعها في محافظة سوهاج وأسعارها تشغل الآلاف من المواطنين والأهالي خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، الذي تفصلنا عنه أيام قليلة.

تستعرض «الوطن» أرخص أنواع اللحوم البرازيلية وأماكن بيعها في محافظة سوهاج في ضوء خدماتها لقرائها على مدار الساعة وبشكل دائم ومتواصل ومستمر.

أرخص أنواع اللحوم البرازيلية وأماكن بيعها في محافظة سوهاج

وجاءت أرخص أنواع اللحوم البرازيلية وأماكن بيعها في محافظة سوهاج، في الهايبرات التابعة لمديرية التموين بسوهاج، وذلك بحسب ما قال محمد حسين وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج.

أرخص أنواع اللحوم البرازيلية

وأضاف «وكيل مدرية التموين» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هايبرات الشركة المصرية، التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية، تتواجد بها اللحوم بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في السوق، وهي كالتالي:

- هايبر المصرية بمركز جرجا

- هايبر المصرية بمركز طما

- هايبر المصرية في مدينة نصر بسوهاج.

- هايبر المصرية مركز جهينة.

سعر كيلو اللحوم البرازيلية

وأوضح وكيل مديرية التموين، أنه جاء سعر كيلو اللحوم البرازيلية في منافذ التموين والتجارة الداخلية، سجل 160 جنيها للكيلو الواحد.

ضبط الأسواق ومنع الاحتكار

قال المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، إن مدرية تموين بجميع الإدارات من مركز طما شمالا إلى مركز البلينا جنوبا تعمل على قدم وساق وبشكل متواصل لصبط الأسواق والمحلات التجارية، ومنع الاحتكار، ومحاربة جميع المخالفات خاصة مع قرب عيد الأضحى المبارك.