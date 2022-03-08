رويترز: توقعات بارتفاع أسعار اللحوم البرازيلية بسبب غلاء الأعلاف

أضر ارتفاع أسعار الحبوب في أعقاب هجوم روسيا على أوكرانيا بمنتجي اللحوم البرازيليين، وهو ما قد يرفع أسعار اللحوم، لكن الاضطرابات التجارية التي تواجه منتجي اللحوم في أوكرانيا وروسيا قد تكون فرصة لتعزيز حصة البرازيل في التجارة العالمية.

29% من صادرات القمح عالميًا قادمة من روسيا وأوكرانيا

وتمثل روسيا وأوكرانيا معًا حوالي 29% من صادرات القمح العالمية و1% من صادرات الذرة، وكلاهما يُستخدم علفًا للماشية.

وقالت رويترز في تقرير اليوم، إن الصراع بين روسيا وأوكرانيا يمكن أن يدفع وصول البرازيل إلى الأسواق التي يخدمها المنافسون، لأن أحد التطورات المحتملة هو إلغاء أوروبا للحظر المفروض على العديد من شركات تعليب اللحوم البرازيلية في عام 2018.

ونقلت عن قال ريكاردو سانتين، رئيس رابطة مصنعي اللحوم أن «الصناعة مستعدة لسد الثغرات ودعم الأمن الغذائي، للدول التي قد تعاني من نقص في الإمدادات بسبب التعليق أو النقص المحتمل في صادرات الدجاج ولحم الخنزير من روسيا وأوكرانيا».

ارتفاع أسعار اللحوم البرازيلي بسبب الحرب

وأضاف أن البرازيل تعد من أكبر مصدر عالمي للحوم الدجاج، وأن روسيا وأوكرانيا تتنافسان مع البرازيليين في أسواق مهمة في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، وإذا توقف المصدرون الأوكرانيون عن شحن اللحوم وسط الصعوبات التي سببتها الحرب فإن أوروبا ستواجه تحديًا كبيرًا.

إجمالي صادرات الدواجن الأوكرانية يبلغ حوالي 430 ألف طن سنويًا

وأشار التقرير نقلاً عن مسئولين، أن إجمالي صادرات الدواجن الأوكرانية يبلغ حوالي 430 ألف طن سنويًا، وهو ما يمثل حوالي 10% مما يجري تداوله في البرازيل في عام 2021.