انخفاض 5 جنيهات في أسعار اللحوم البرازيلية بمنافذ وزارة التموين

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تخفيض سعر كيلو اللحمة البرازيلي المجمدة، التي توفرها الوزارة في فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لها، والمنتشرة على مستوى المحافظات ويبلغ عددها 1300 مجمع استهلاكي تضخ فيه الوزارة جميع السلع بأسعار مخفضة عن الأسواق.

انخفاض سعر كيلو اللحم 5 جنيهات في فروع المجمعات الاستهلاكية

وقرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تخفيض أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الوزارة، ليبلغ سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمد 80 جنيها بتخفيض قيمته 5 جنيهات .

وتوفر وزارة التموين في فروع المجمعات الاستهلاكية كميات متعددة من اللحوم المجمدة بأوزان مختلفة، حيث تصل كتل الأوزان المتوافرة في المجمعات الاستهلاكية بداية من كيلو جرام حتى 10 كيلو جرام للكتلة الواحدة، فضلا عن توافر أطباق من قطع اللحمة وزن نصف كيلو جرام بسعر 40 جنيها للطبق.

من جانبه، قال محمد كمال مدير فرع مجمع الأهرام الاستهلاكي بمنطقة المهندسين، إنّ اللحمة البرازيلي المجمدة تتميز بجودتها العالية فضلا عن نضجها في وقت قليل بخلاف الأنواع الأخرى من اللحوم المجمدة التي تباع في الأسواق الخارجية.

وأضاف «كمال»، في تصريحات له خلال بث مباشر لجريدة «الوطن»، أن هناك اقبالا يوميا على شراء اللحوم المجمدة البرازيلية من فروع المجمعات الاستهلاكية بسبب ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق، موضحا أن سعر اللحمة البرازيلي سيظل ثابت طوال شهر رمضان الكريم عند 80 جنيها بدلا من 85 جنيه، منوها إلى توافر أيضا الدواجن المجمدة عند سعر 48 جنيها، فضلا عن توافر كل السلع الأساسية والغذائية الأخرى وأيضا السلع الرمضانية.