قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تخفيض أسعار اللحوم المجمدة البرازيلية 2022 بقيمة 5 جنيهات لكل كيلو، تخفيفا على المواطنين، وذلك في جميع فروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى المحافظات التي يتم طرح اللحوم فيها من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

أسعار اللحوم المجمدة البرازيلية 2022.. تخفيض 5 جنيهات في الكيلو

وقررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح أسعار اللحوم المجمدة البرازيلية 2022 بتخفيض 5 جنيه في الكيلو جرام عن سعرها خلال الأيام الماضية، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، إذ يبلغ حاليا سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمد 85 جنيهًا بدلا من 90 جنيهًا، في حين يأتي سعر كيلو اللحم الطازج السوداني 115 جنيهًا بدلا من 120 جنيهًا، أما سعر كيلو اللحم الضأن المُبرد فحددت الوزارة سعره عند 130 جنيهًا.

فيما أكدت الهيئة العامة للسلع التموينية وجود كميات وفيرة من اللحوم البرازيلية في مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إذ يبلغ الاحتياطي 2400 طن كرصيد يكفي حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل.

حجم الاستهلاك الشهري من اللحوم المجمدة

فيما يبلغ حجم الاستهلاك الشهري من اللحوم المجمدة 500 طن شهريا، طبقا لتقرير صادر عن هيئة السلع التموينية، إذ تطرح الوزارة في 1300 فرع مجمع استهلاكي على مستوى المحافظات المزيد من كميات اللحوم المجمدة بسبب إقبال المواطنين المتزايد على شرائها لانخفاض سعرها عن أسعار مثيلاتها من اللحوم المجمدة في السوق المحلية والسلاسل التجارية الخاصة، كما تتيح المجمعات الاستهلاكية للمواطنين شراء اللحوم المجمدة بأي كميات دون التقيد بوزن محدد.