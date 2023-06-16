عضو أمناء الحوار الوطني: تنظيم العمل الأهلي على رأس مناقشات الأسبوع المقبل

قال الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن قضايا المحور المجتمعي في الحوار الوطني محل اهتمام وترقب من المواطنين، مشيرا الى أن قطاعي الشباب والصحة يمسان قطاعا كبيرا من المواطنين، فالشباب هو نبض الشارع المصري.

التأمين الصحي الشامل

وأكد عبد القوي في تصريح لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية خطت خطوات واسعة في المجال الصحي خلال الفترة السابقة، خاصة خطوة تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدا أن أعضاء مجلس الأمناء يتابعون كافة المستجدات التفصيلية الخاصة بجلسات الحوار بشكل لحظي.

وأضاف عضو مجلس الأمناء أن جلسات الأسبوع المقبل في الحوار الوطني ستناقش قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية على مدار جلستين، في المحور السياسي، فضلا عن عقد جلسة لمناقشة تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيراتها في الخارج، ومتطلبات حرية البحث العلمي، بالإضافة الى جلسة لمناقشة قانون الإدارة المحلية واستكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية.

مخرجات الحوار الوطني

وأكد عضو مجلس الأمناء أن توصيات جلسات الحوار الوطني في محاوره الثلاثة ومخرجاته سترفع أولا بأول إلى رئيس الجمهورية مباشرة لاتخاذ اللازم بشأنها سواء بإصدار القرارات أو تحويلها للسلطة التشريعية لإصدار القوانين اللازمة.