مجلس أمناء الحوار الوطني يشكر الرئيس السيسي على دعمه واستجابته لمخرجاته

أعرب مجلس أمناء الحوار الوطني عن بالغ سعادته وخالص شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، على ما أعلنه أمس في المؤتمر الوطني للشباب (2023)، من التزامه دون قيد أو شرط بتنفيذ ما يدخل ضمن اختصاصاته الدستورية، من مخرجات الحوار الوطني المتوافق حولها، مع إحالة ما هو تشريعي منها إلى البرلمان للنظر فيه.

وأكّد مجلس أمناء الحوار الوطني أن ما أعلنه الرئيس متسقاً للغاية ومتوقعاً تماماً منه، باعتباره صاحب مبادرة الدعوة للحوار، والداعم والمستجيب له في كل مراحله وجهوده ومقترحاته بصورة سريعة وحاسمة.

تأكيدات الرئيس دافع قوي للمزيد من التوافق

وأضاف مجلس الأمناء، أنه يرى في تأكيدات الرئيس دافعًا إضافيًا قويًا، لكي يسعى الحوار إلى مزيد من التوافق بين أطرافه حول مختلف القضايا والموضوعات التي تهم الشعب المصري، وتمثل أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة، حتى يتسنى للرئيس استخدام اختصاصاته الدستورية بشأنها، سواء بتحويلها لقرارات تنفيذية، أو إحالتها للبرلمان للنظر فيها.