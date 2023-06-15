ذوي الهمم في الحوار الوطني: «الرئيس السيسي دفعنا للأمام وخلانا نحلم»

فئة ذوي الهمم، كانت تعاني من التهميش لفترة طويلة، حتى جاء من يهتم بهم ويضعهم نصب أعين الدولة، إنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شملهم برعايته ودعمه، وكانت من أبرز جلسات الحوار الوطني، اليوم، جلسة تحت عنوان «دعم وتمكين الشباب وذوي الهمم في ملف ريادة الأعمال».

ذوي الهمم مهمشين قبل قدوم الرئيس السيسي

مبادرة «طاقة مش إعاقة» أسسها الشاب العشريني عبد الرحمن أحمد، من محافظة سوهاج، فهو خير من يشعر بذوي الهمم، لأنه واحد منهم، ويقول: «إحنا قبل الريس ما يجي مكناش واخدين حقنا كامل، وكنا دايما مهمشين لدرجة أن ممكن تكون في ناس متقبلش تتعامل معانا أو نندمج في المجتمع بشكل طبيعي» -حسب تعبيره-.

الاهتمام بقضايا ذوي الهمم في كافة المجالات وتحقيق الأهداف وتنفيذ قانون ذوي الإعاقة، كانت هذه أبرز أهداف مبادرة «عبد الرحمن»، «من وقت ما جه الرئيس عبد الفتاح السيسي وإحنا بقى لينا صوت ودور في المجتمع أنا شاعر وممثل وشاركت في أكتر من 6 مسرحيات تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة» وفق ما رواه خلال حديثه مع «الوطن».

عبد الرحمن: صوتنا أصبح مسموعا

«كنا متوقعين يبقى لينا دور وصوت مسموع ونبقى زي باقي الناس في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فهو الأب الروحي لينا»، هكذا عبر «عبد الرحمن»، موضحا أن الرئيس هو أول من اهتم بشدة بملف وقضايا ذوي الهمم، وهذا ما ظهر خلال الفترة الماضية، وتحديدا جلسة الحوار الوطني اليوم.

منذ تولي الرئيس السيسي، ظهرت المواهب المختلفة لذوي الهمم في جميع المجالات، فضلا عن دمجهم في المجتمع.

«الريس دفعنا للأمام وخلانا نحلم وحلمنا أكيد هيتحقق عشان هو معانا ربنا يبارك فيه ويفضل طول العمر معانا» هكذا عبر عبد الرحمن أحمد، وشهرته عبد الرحمن الديب.