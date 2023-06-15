متحدث «الصحة»: جلسات الحوار الوطني توافقت على التأمين الصحي الشامل

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن اجتماع لجنة الصحة بالحوار الوطني، اليوم، شهد مناقشات مهمة تعد واحدة من المؤشرات ذات الدلالة العميقة، أن تكون جلسة الصحة في اليوم التالي لتصريحات الرئيس، من دعم تنفيذ توصيات وحلسة الحوار كانت غنية ومليئة بالآراء المتنوعة، وتتعلق كلها برعاية صحية أفضل للمواطن.

الحكومة بدأت في التأمين الصحي الشامل

أوضح «عبد الغفار»، في مداخلة عبر الفيديوكونفرانس لبرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على قناة الحياة، أن مناقشات اليوم بالحوار الوطني، ركزت على تطوير منظومة الخدمات الصحية وتأمين صحي شامل، قائلا: «الحكومة بدأت في التأمين الصحي الشامل، والمطالبة بالإسراع في دخول باقي المصريين كل التوصيات مجلس اتفاق، وتحتاج إلى آليات للتنفيذ وسيتم طرحه».

تسريع تطبيق المنظومة

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة: «هناك توافق كامل بين الحضور في الحوار الوطني، وكله متفق على أن التأمين الصحي الشامل واحدا من أكبر المشروعات»، لافتا إلى أن المطلوب الآن، تسريع تطبيق المنظومة في مصر كلها، وزيادة البدل المالي، وإقرار قانون المسئولية الطبية.