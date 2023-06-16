إصابة 7 رجال إطفاء جراء حريق هائل في أمريكا «صور»

اندلع حريق كبير في كانساس سيتي بولاية ميزوري الواقعة بمنطقة الغرب الأوسط الأمريكي، ما أسفر عن إصابة 7 من رجال الإطفاء بجروح.

وكافح أكثر من 160 من رجال الإطفاء حريق اندلع بشركة بناء منصات خشبية، ونشرت وسائل إعلام أمريكية من بينها موقع «فوكس 4 كيه سي» الأمريكي تفاصيل حادث اندلاع الحريق في كانساس سيتي بولاية ميزوري.

توجه أكثر من 50 سيارة إطفاء إلى موقع الحريق

وأشارت وسائل إعلام أمريكية، إلى توجه أكثر من 50 سيارة إطفاء إلى موقع الحريق.

وقال «فوكس 4 كيه سي»، إن رجال الإطفاء، استجابوا لحادث اندلاع حريق في مستودع إيست بوتومز بالقرب من المنطقة الصناعية الشمالية الشرقية في مدينة كانساس بعد الساعة 12 ظهرًا بقليل بالتوقيت المحلي.

توجه 3 رجال إطفاء للمستشفيات

وأشارت إدارة الإطفاء، إلى أن 3 من رجال الإطفاء توجهوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما تم علاج 4 آخرين في مكان الحادث.

من جانبه، قال مسؤول العلاقات العامة في إدارة إطفاء كانساس سيتي، جيسون سبريتزر في مؤتمر صحفي، إن السلطات أخلت المباني المجاورة في المنطقة.