لقطات من اندلاع حريق هائل في كنيسة تاريخية بأمريكا.. تعرضت لصاعقة قوية

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، الساعات الماضية، اندلع حريق هائل في كنيسة تاريخية يعود عمرها لـ280 عامًا في ولاية ماساتشوستس الأميركية، بعد تعرضها لصاعقة قوية، أدت الى اشتعال النيران دون وقوع إصابات إذ كان مبنى الكنيسة خالي لحظة اندلاع الحريق، وفقا لشبكة «أي بي سي»

اشتعال النيران بكنيسة تاريخية في أمريكا

وتوجهت إدارة إطفاء مدينة سبنسر على الفور لموقع وقوع الحريق، لوقف النيرات، ولكن استمر تصاعد الدخان الناجم عن الحريق لعدة ساعات من داخل مبنى الكنيسة التاريخية المصنوعة بالكامل من الخشب.

A church in Massachusetts, USA is suspected to have been burned down after being struck by lightning. The church has a long history and was first built in 1740. pic.twitter.com/8PPrs0adlo — Akin (@ics923) June 5, 2023

وحثت قوات شرطة مدينة سبنسر المواطنين على ضرورة الابتعاد عن المنطقة المحيطة بالكنيسة، واستدعي رجال الإطفاء من المناطق المجاورة للمساعدة في إطفاء الحريق.

A historic church in Massachusetts was engulfed in flames after being struck by lightning. No one was in the church at the time of the fire, police say. https://t.co/WWPwoxpgWV pic.twitter.com/jNKPHseKa8 — ABC News (@ABC) June 5, 2023

إجراءات الحكومة لإخماد حريق الكنيسة

وفى السياق ذاته، أفادت الأخبار المحلية بأنَّ الكنيسة التاريخية في سبنسر، ماساتشوستس، أصيبت بصاعقة طبيعية، بعد تلقي العديد من تقارير شهود العيان المؤيدة، مما تسبب في اشتعالها يوم الجمعة الماضية، وأظهرت لقطات الفيديو الذي سجله جوناثان كيلي انهيار برج الكنيسة واشتعال النيران في جميع أركانها، مع ارتفاع الدخان.

Massachusetts church engulfs in flame due to lightning strike



A 160-year-old church was completely burned down after a lightning strike in the US state of Massachusetts. The footage was shared by ABC News. According to the channel, no one was hurt. pic.twitter.com/MQ4RgI4so4 — David O. (@davido68) June 5, 2023

يُشار إلى أن الكنيسة التاريخية، بنيت في الأصل في عام 1743، واشتعلت بها النيران مرة واحدة في 1 يناير 1862، وجرى إعادة ترميمها وتخصيصها في عام 1863.