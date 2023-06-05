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لقطات من اندلاع حريق هائل في كنيسة تاريخية بأمريكا.. تعرضت لصاعقة قوية

كتب:

سارة ثروت
12:42 م | الإثنين 05 يونيو 2023
حريق كنيسة تاريخية فى أمريكا

حريق كنيسة تاريخية فى أمريكا

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، الساعات الماضية، اندلع حريق هائل في كنيسة تاريخية يعود عمرها لـ280 عامًا في ولاية ماساتشوستس الأميركية، بعد تعرضها لصاعقة قوية، أدت الى اشتعال النيران دون وقوع إصابات إذ كان مبنى الكنيسة خالي لحظة اندلاع الحريق، وفقا لشبكة «أي بي سي»

اشتعال النيران بكنيسة تاريخية في أمريكا 

وتوجهت إدارة إطفاء مدينة سبنسر على الفور لموقع وقوع الحريق، لوقف النيرات، ولكن استمر تصاعد الدخان الناجم عن الحريق لعدة ساعات من داخل مبنى الكنيسة التاريخية المصنوعة بالكامل من الخشب.

وحثت قوات شرطة مدينة سبنسر المواطنين على  ضرورة الابتعاد عن المنطقة المحيطة بالكنيسة، واستدعي رجال الإطفاء من المناطق المجاورة للمساعدة في إطفاء الحريق.

إجراءات الحكومة لإخماد حريق الكنيسة 

وفى السياق ذاته، أفادت الأخبار المحلية بأنَّ الكنيسة التاريخية في سبنسر، ماساتشوستس، أصيبت بصاعقة طبيعية، بعد تلقي العديد من تقارير شهود العيان المؤيدة، مما تسبب في اشتعالها يوم الجمعة الماضية، وأظهرت لقطات الفيديو الذي سجله جوناثان كيلي انهيار برج الكنيسة واشتعال النيران في جميع أركانها، مع ارتفاع الدخان. 

يُشار إلى أن الكنيسة التاريخية، بنيت في الأصل في عام 1743، واشتعلت بها النيران مرة واحدة في 1 يناير 1862، وجرى إعادة ترميمها وتخصيصها في عام 1863. 

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