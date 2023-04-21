حريق ضخم فى ولاية أمريكية إثر انقلاب صهريح على طريق للسيارات

أعلنت الشرطة في ولاية كونيتيكت الأمريكية، انقلاب صهريج واندلاع حريق على جسر «جولد ستار» بالقرب من مدينة جروتون، وناشدت الشرطة السكان والمسافرين بتجنب المنطقة والبحث عن طرق بديلة للمرور، ودعت إلى إغلاق الجسر.

إصابات بسبب الحادث

وأفادت التغريدات الصادرة عن الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، بأن الحريق أتى على بعض المباني الواقعة تحت الجسر، وأن هناك إصابات نتيجة الحادث، ولكن لم يتم الإعلان عن عددها بعد.

وأكدت شرطة ولاية كونيتيكت الأمريكية، أنه بعد فترة من الحادث تم إعادة فتح جسر جولد ستار جزئياً، واستئناف حركة المرور باتجاه الشمال، فيما لا يزال النصف الآخر من الطريق مغلقاً.