محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده: أشكر الجميع على هذه الأمنيات

في عيد ميلاده الـ31 شارك محمد صلاح جمهوره ومن يحبونه أجواء فرحته واحتفاليته، ونشر صورة له، عبر موقع تبادل الصور «إنستجرام»، معبرًا عن احتفائه بعيده، في آخر ساعات عيد ميلاده، وتفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي متمنين له المزيد من الأماني والنجاحات.

عيد ميلاد محمد صلاح

شارك محمد صلاح الصورة، على صفحته الرسمية، وظهر فيها وهو يضحك ويقطع التورتة، التي دونت عليها صورته، مع عبارة، «كل سنة وأنت مو صلاح»، مصاحبًا لتعليق له: «أشكر الجميع على أمنيات عيد ميلادي»، ويظهر في الصورة معبرًا عن سعادته الشديدة.

تاريخ ميلاد محمد صلاح

واحتفل اللاعب الدولي محمد صلاح، قائد منتخب مصر ومهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، بعيد ميلاده الـ31، يوم أمس، الخميس، كونه ولد 15 يونيو عام 1992 في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية.

الاحتفالات بعيد ميلاد محمد صلاح

واحتفل لاعبو المنتخب الوطني بعيد ميلاد محمد صلاح الـ31 خلال تواجدهم بمعسكر الفراعنة بالمغرب، قبل العودة إلى مصر ومغادرة قائد المنتخب المعسكر بعد الحصول على إذن بعدم المشاركة أمام منتخب جنوب السودان في المباراة الودية التي ستقام يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي.