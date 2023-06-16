عضو القابضة للنقل البحري: مصر تمر بمنعطفات «ثقة» تاريخية

أكد المهندس مدحت القاضي عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والجوي، أن الدولة المصرية تمر بمنعطفات تاريخية في السنوات الأخيرة بدأت بافتتاح قناة السويس الجديدة وبعدها تعويم السفينة الجانحة إيفرجيفن، مؤكدا أنها لحظة أعطتنا الثقة في أنفسنا.

توسعات الموانئ وإنشاء أول ميناء جاف منعطفات تاريخية لمصر

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» أن مصر مرت بمنعطف تاريخي آخر وهو افتتاح توسعات في الموانئ المصرية وإنشاء أول ميناء جاف في مدينة 6 أكتوبر.

وأشار إلى أنه لدينا كفاءات تستطيع أن تدير هذه المنظومة العالمية بأياد مصرية، مؤكدًا أن مشروعات تطوير الموانئ سيساعد على استيعاب مزيد من السفن التجارية، معتبرًا أن ما يحدث من افتتاح وتطوير موانئ يصب في رؤية مصر 2030.

الموانئ أصبح لها شركات مصرية تستطيع بناء أرصفة

وأكد أن الموانئ أصبح لها شركات مصرية تستطيع بناء أرصفة لافتًا إلى أنه كان يتلقى تليفونات من موانئ في الخارج تسأل على الشركات المصرية التي نفذت المشاريع معتبرًا أنها مكاسب كبيرة جدا.