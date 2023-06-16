مسؤول أمريكي سابق لـ القاهرة الإخبارية: كوريا الشمالية تعترض على تدريباتنا العسكرية

أكد ديفيد دي روش المسؤول السابق بوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أن كوريا الشمالية تعترض على الاستعدادات والتدريبات لاسيما إن كانت تتعلق بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في هذه التدريبات.

كوريا الشمالية اعتادت إطلاق الصواريخ اعتراضا على التدريبات المشتركة

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية أن كوريا الشمالية اعتادت إطلاق الصواريخ وإجراء التجارب الصاروخية اعتراضًا على التدريبات التي تشارك فيها الولايات المتحدة الأمريكية.

كوريا الشمالية تلوم أمريكا

ووصف إلقاء كوريا الشمالية باللوم على الولايات المتحدة الأمريكية بأنه أمر سخيف بالطبع مشيرًا إلى أن كوريا الشمالية غزت جارتها الجنوبية من قبل وقامت بعدد من الغارات السابقة مؤكدًا أن هذا مسجل في التاريخ مشددًا على ضرورة تعزيز القدرات الدفاعية في هذه المناطق ودعمها من كافة الدول والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار أن كوريا الشمالية تعتبر أي تدريبات في كوريا الجنوبية أعمال استفزازية من شأنها تقويض أمن المنطقة مؤكدًا أن كوريا الشمالية تتخذ أساليب ومواقف معادية وتهديدية لكافة دول الجوار وتحاول أن يكون لها تواجد في السياق الدولي.