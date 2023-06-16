«الشباب والرياضة» تعلن عن وظائف مندوبي مبيعات بمرتبات مجزية.. اعرف الشروط

يظل أمل الالتحاق بوظيفة مناسبة حلم يراود جميع الشباب بعد الانتهاء من الدراسة والحصول على شهادة المؤهل، سواء كانوا من الحاصلين على مؤهلات عليا أو متوسطة، حتى يستطيعون بدء حياة جديدة تساعدهم على تكوين أسرة، وتحرص وزارة الشباب والرياضة على توفير فرص عمل للشباب في الكثير من المجالات المختلفة والمتنوعة.

مؤخرا، أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، عن وظائف خالية في إحدى شركات البرمجيات، ونوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل الوظائف الخالية والشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الملتحقين بالوظائف، والتي جاءت كالتالي:

الوظائف المطلوبة

1- وظيفة مندوب مبيعات خارجي، يجب أن تكون لديه خبرة 3 سنوات في نفس الوظيفة، كما يجب أن يكون على استعداد للسفر خارج مصر عند الحاجة.

2- مبيعات عبر الهاتف، يجب أن يكونوا من خريجي كليات تجارة باللغة الإنجليزية أو BIS أو FMI، وأن يكون لديه خبرة عامين.

الشروط المطلوبة

- أماكن العمل في المعادي.

- أن يكون المتقدم لـالوظائف حاصلا على درجة البكالوريوس.

- ألا يزيد عمره عن 33 عامت.

مميزات الوظائف

- تمنح الشركة للعاملين بها مرتبات مجزية.

- تمنح الشركة للعاملين بها عمولة.

- توفر الشركة للعاملين بها حوافز سنوية.

- ساعات العمل تصل إلى 8 ساعات يوميا.

- تمنح الشركة للعاملين بها يومين عطلة أسبوعية.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الدخول إلى الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، واختيار النموذج الخاص بوظائف المبيعات، ثم ملء البيانات المطلوبة.