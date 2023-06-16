مجازر لذبح الأضاحي مجانا طوال أيام العيد بجنوب سيناء.. اعرف الأماكن

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عن ذبح 10 عجول في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا في الوديان والتجمعات البدوية والقرى والمدن تحت إشراف المحافظة والتضامن الاجتماعي.

وقال محافظ جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تفقد المجزر الآلي بطور سيناء المخصص لذبح الأضاحي، وجرى التنبيه على الدكتور رحاب الجوهري، مدير عام الطب البيطري بجنوب سيناء، بضرورة فتح المجازر لذبح الأضاحي بالمجان للمواطنين طوال أيام عيد الأضحى.

أماكن المجازر في جنوب سيناء

وأكد محافظة جنوب سيناء أنه تقرر فتح المجازر الموجودة بمدن المحافظة أمام المواطنين لبدء عمليات ذبح الأضاحي مع أول يوم التشريق عقب صلاة عيد الأضحى المبارك، موضحا أنه سيتم ذبح الأضاحي بالمجان للمواطنين ودون رسوم وتحت إشراف أطباء بيطريين.

وأوضح المحافظ أن أماكن المجازر في جنوب سيناء المخصصة لعمليات ذبح الأضاحي هي مجزر طور سيناء وهو نصف آلي، مجزر شرم الشيخ، مجزر دهب، مجزر نويبع.

نظافة المجازر

وقالت الدكتورة رحاب الجوهري، مدير عام مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك عملية نظافة وصيانة للمجازر بالتعاون مع مجالس المدن، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

وتابعت أنه جرى التنبيه على المواطنين بعدم ذبح أي أضحية خارج المجازر، لضمان سلامة عمليات الذبح وسلامة الأضحية، وأن تكون خالية من الأمراض.