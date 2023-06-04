استعدادات جنوب سيناء لعيد الأضحى.. فتح المجازر مجانا ووقف الإجازات

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، موضحا أنه عقد اجتماعا تنسيقيا مع الجهاز التنفيذي للمحافظة والمديريات المعنية لوضع سيناريو العمل في العيد.

وقال «فودة» في تصريحات لـ«الوطن»، إن القرارات المتعلقة بشأن الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك جرى الاتفاق عليها وتوزيعها على المديريات والمدن لتنفيذها قبل موعد العيد بأسبوع على الأقل.

فتح المجاز بالمجان ووقف الإجازات

وأضاف محافظ جنوب سيناء أن أبرز القرارات التي جري الموافقة عليها خلال الاجتماع هي فتح كل المجازر للمواطنين لذبح الأضاحي بالمجان، وعدم الذبح خارج المجازر، مع تكليف الدكتورة رحاب الجوهري، مدير عام الطب البيطري بجنوب سيناء، بضرورة توفير أطباء بيطريين خلال فترة العيد داخل المجازر، للإشراف على عمليات ذبح الأضحية، والمرور بحملات في كل المدن لضبط أي أعمال ذبح خارج السلخانة.

وتابع أنه جرى إيقاف الإجازات طوال فترة عيد الأضحى المبارك للعاملين في التموين والصحة والطب البيطري وغرفة العمليات والمستشفيات والإسعاف وشركتي المياه والكهرباء، تحسبا لحدوث طورائ.

صلاة عيد الأضحى

وأكد محافظ جنوب سيناء في تصريحاته، أنه سيؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في مدينة طور سيناء، موضحا أن مديرية أوقاف جنوب سيناء أعدت خطة الصلاة التي ستقام في المساجد، مثل صلاة عيد الفطر المبارك.

وتابع أن الأوقاف ستقوم بتجهيز 200 مسجد على مستوى المحافظة لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك، وتشمل المدن والقرى والوديان والتجمعات البدوية.