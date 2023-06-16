«رشيد» أول ميناء متكامل للصيد في مصر (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي تقريرا تلفزيونيا بعنوان «ميناء رشيد.. أول ميناء متكامل للصيد في مصر».

تكثيف الجهود لإتمام الأعمال الإنشائية لميناء رشيد

وأفاد التقرير، أن الأجهزة التنفيذية في محافظة البحيرة تكثف جهودها للانتهاء من إنشاء أول ميناء للصيد بمنطقة رشيد على مسحاة 48 ألف متر بتكلفة تقديرية بلغت 600 مليون جنيه.

مساحة ميناء رشيد

وذكر، أن ميناء رشيد مقام على 48 ألف متر مسطح، و14 مبنى رئيس في الميناء ما بين ورش صيانة ومبان إدارية وأكثر من مصنع، وسيوفر 4 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة مع بداية تشغيل الميناء بشكل كامل.

ووفقا لما جاء في التقرير الذي عرضه برنامج صباح الخير يا مصر، تم الانتهاء من 75% من الإنشاءات، وخلال شهرين أو 3 أشهر سيبدأ التشغيل التجريبي للميناء.

ويأتي تنفيذ مشروع ميناء الصيد الذي يعد الأول من نوعه ضمن المشروع القومي لتنمية وتطوير مدينة رشيد الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي لوضع رشيد على خارطة السياحة العالمية وتطويرها وتنميتها بشكل يليق بتاريخها العريق.