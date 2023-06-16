تعرف على دعاء بعد المذاكرة.. اللهم إني توكلت عليك

يكثر الطلاب في جميع المراحل التعليمية خلال فترة الامتحانات من تريد الأدعية أملا في أن يحقق كل منهم ما يأمل ويتمنى، ويحصل على ما يريد من درجات، ومنهم من يردد دعاء بعد المذاكرة، ولكن البعض قد لا يعلم بأي شيء يدعو.

دعاء بعد المذاكرة

يوجد أكثر من صيغة يمكن ترديدها باعتبارها دعاء بعد المذاكرة، منها على سبيل المثال ليس الحصر التالي:

اللهم إنى توكلت عليك، وسلمت أمرى إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت، فرده لي عند حاجتي إليه إنك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

ربّ ادخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطاناً نصيرا.

دعاء بعد المذاكرة وعدم النسيان

وهناك أكثر من صيغة أخرى لترديد دعاء بعد المذاكرة وعدم النسيان منها التالي:

ربّ اشرح لى صدري، ويسّر لى أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، باسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إن شئت تجعل الصعب سهلا يا أرحم الراحمين.

الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله.

اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمعنى بضالتي.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اشرح لي صدري ويسّر لي أمري، واحلل عقدةً من لساني يفقه قولي، يارب لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت وحدك تجعل الحزن إذا شئت سهلًا يا رب.

دعاء الانتهاء من المراجعة

ويمكن للطلاب ترديد دعاء بعد المذاكرة ودعاء الانتهاء من المذاكرة بالصيغة:

"اللهم إني توكلت عليك، وسلمت أمري إليك، ولا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك".

"اللهم ارزقنا نجاحاً في كل أمر، ونيلاً لكل مقصد، وارزقنا القمة في درجات العلم".

اللهم افتح لي أبواب حكمتك، وانشر علي رحمتك، وامنن علي بالحفظ والفهم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم".

دعاء بعد وقبل المذاكرة

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله موفقين بإذن الله.

- اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمعنى بضالتي.

- الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله.

وقال الشيخ أحمد صبري، أحد علماء الأوقاف، إن الدعاء يمثل لب العبادة، مستشهدا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُۜ»، فضلا عن أن الله عز وجل قال في القرآن الكريم: (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ)، وذلك ليحث عباده على الدعاء، ولذلك يجب الإكثار من الدعاء كل بما يأمل ويتمنى في أي وقت.