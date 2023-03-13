أفضل دعاء المذاكرة.. اللهم إني أستودعك ما قرأت وما تعلمت وحفظت

دعاء المذاكرة يردده الطالب عند المذاكرة سواء وقت الامتحانات أو الدراسة بشكل عام، كي يوفقهم الله عز وجل في المذاكرة والدراسة، وفي هذا التقرير نقدم عددا من الأدعية التي يمكن الاستعانة في هذا الشأن.

دعاء المذاكرة

وعن دعاء المذاكرة، يمكن للطلاب الدعاء قبل بدء المذاكرة أو خلالها أو بعد الانتهاء منها، وهي كما يلي.

- اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، افتح عليّ فتوح العارفين بفضلك.

- اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.

- اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت، وما تعلمت، فرده عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

- اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، اللهم اجعل لساني عامراً بذكرك وقلبي بخشيتك، وسري بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل.

- رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني، يفقهوا قولي بسم الله الفاتح.

- اللهم ارزقنا نجاحا في كل أمر، ونيلا لكل مقصد، وارزقنا القمة في درجات العلم.