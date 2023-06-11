دعاء المذاكرة والتوفيق لطلاب الثانوية العامة 2023.. اللهم ألهمني الصواب

ساعات قليلة تفصل طلاب الثانوية العامة عن أداء أول امتحان لهم، غداً الاثنين، ويوضح التقرير التالي دعاء المذاكرة والتوفيق، حيث يحرص طلاب الثانوية العامة 2023 على ترديده، من أجل التقرب إلى الله وحصد أعلى الدرجاتن والالتحاق بالكليات التي يرغبون فيها.

دعاء المذاكرة والتوفيق لطلاب الثانوية العامة 2023

ومن الأدعية التي يحرص طلاب الثانوية العامة 2023 ترديدها من أجل المذاكرة والتوفيق، ومنها «اللهم افتح عليّ فتوح العارفين بحكمتك، وانشر عليّ رحمتك، وذكّرني ما نسيت وأطلق به لساني، اللّهم إنا نسألك التوفيق والهداية، وقوي به عزمي بحولك وقوتك، فإنّه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الرّاحمين».

ويمكن للطالب أن يدعو أيضًا بـ«اللهم أسألك أن تيسر لي هذا الامتحان، وتجعل الخيرة فيه إنك على كل شي قدير، اللهم إني أسألك بمقاعد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، واسمك الأعظم وكلماتك، أن تفتح عليّ فتوح العارفين».

ومن دعاء المذاكرة والتوفيق لطلاب الثانوية العامة 2023 أيضًا «اللهم يا حي يا قيوم، رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، أكرمني بجودة الحفظ وسرعة الفهم، وارزقني الحكمة والمعرفة والعلم وثبات الذهن والعقل والحلم».

كما يمكن ترديد دعاء: «اللهم ارزقني قوة الحفظ، وسرعة الفهم، وصفاء الذهن، اللهم ألهمني الصواب في الجواب، وبلغني أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة، وحفظني وأصلحني وأصلح بي الأمة».

ومن الممكن أيضًا ترديد «اللهم إنّي أسالك فهم النّبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقرّبين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرةً بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنّك على كلّ شي قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل».