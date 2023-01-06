دعاء ما قبل المذاكرة في أيام الامتحانات.. اللهم ذكرني من العلم ما نسيت

يلجأ كثير من الطلاب خاصة في الثانوية العامة، إلى ترديد دعاء ما قبل المذاكرة، بهدف تخفيف مشاعر التوتر والقلق، وتحفيز الثقة بالنفس، من أجل دفع القدرات الذهنية لاستيعاب كل الدروس، لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم، من خلال طلب التوفيق من الله عز وجل.

دعاء ما قبل المذاكرة

وردت كثير من النصائح للانتباه إليها، بالإضافة إلى دعاء ما قبل المذاكرة، من قبل المشايخ والعلماء، ومنشورات دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، منها:

- اللهم لا سهل إلّا ما جعلته سهلًا، يا رب إنّك أنت من تجعل الحَزن إذا شئت سهلًا، أسألك يا إلهي أن تجعل الدروس سهلة الفهم بالنسبة لي، وأن تجعل الأسئلة ميسّرة الاستيعاب في ذهني، وارزقني طاعتك والالتزام بأمرك.

- اللهم إنّا نسألك بكلّ اسم هو لك، سمّيت به نفسك، أو نزّلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تلهمنا الإجابة عند السّؤال، والنّجاح في الامتحان، آمين يا ربّ العالمين.

- اللهم إنّي أسألك فهم النّبيين، وحفظ المرسلين، والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرةً بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنّك على كلّ شيء قدير.

اللهم ذكرني من العلم ما نسيت

اللّهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك ماضٍ في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هـو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تفتح عليَّ فتوح العارفين بحكمتك، وأن تنشر عليَّ من خزائن رحمتك، وذكرني من العلم ما نسيت، يا فتاح يا عليم يا خبير يا حكيم يا ذا الجلال والإكرام.