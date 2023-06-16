مبادرة «دراجتك صحتك».. خطوات التسجيل للحصول على دراجة بسعر مخفض

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري عن كافة التفاصيل المتعلقة بمبادرة «دراجتك.. صحتك»، تزامنا مع إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة التي طرحت نحو 1200 دراجة جبلية دفعة أولى من المرحلة الحالية بسعر أقل من سعر السوق.

وأضاف المركز أن المبادرة تعمل على تقديم كافة التسهيلات للسداد من أجل تحسين اللياقة البدنية والصحية للمواطن من خلال استخدام الدراجة الهوائية، واستخدام وسيلة انتقال صديقة للبيئة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، للقارئ على مدار الساعة، نوضح في الخطوات التالية كيفية حجز الدراجة الجبلية والتفاصيل المتعلقة بها وفق المعلن على مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، على هذا النحو:

خطوات حجز الدراجة الجبلية

- الدخول للموقع المخصص للمبادرة «دراجتك.. صحتك» من هنـــا.

- تدوين وإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور في حال كنت مسجل على موقع المبادرة وإن لم تكن مسجل قم باختيار تسجيل جديد.

مراحل مبادرة «دراجتك.. صحتك»

وشملت المبادرة نوعين من الدراجات الأولى الجبلية والتي تصلح للطرق الممهدة وغير الممهدة ومقاسها 26، والثانية الدراجة الهجين السريعة وهي مناسبة أكثر للطرق الممهدة، وعن مراحل مبادرة «دراجتك.. صحتك» فهي كالتالي:

المرحلة الأولى شملت 1000 دراجة هوائية، المرحلة الثانية شملت 1400 دراجة، المرحلة الثالثة شملت نحو 3200 دراجة تم تسليمها في المرحلة الثالثة من المبادرة بواقع 2000 دراجة جلاية و600 هجين و400 للفتيات و200 دراجة كهربائية، وحاليا المرحلة الرابعة 1200 دراجة جبلية.