محافظة القاهرة تبدأ تستبدل 26 محطة «كايرو بايك» لتوفير 250 دراجة

بدأت محافظة القاهرة في تركيب أول محطات مشروع مشاركة الدراجات «كايرو بايك» الجديدة في ميدان التحرير، في إطار خطتها لاستبدال 26 محطة جديدة بالمحطات القديمة كمرحلة أولى تشمل توفير 250 دراجة.

تقييم شامل

جاء ذلك في ضوء حرص محافظة القاهرة على نجاح مشروع مشاركة الدراجات «كايرو بايك» بعد عمل تقييم شامل لأداء المشروع، بسبب ما وصل إليه من وضع لا يتناسب مع الشروط الفنية التي أعدت بخبرات عالمية وبأحدث المواصفات من خلال شراكة المحافظة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وشركاء التنمية.

وتتخذ اليوم إجراءات اختبار تفعيل التطبيق الرقمي للمشروع؛ ليشمل كل وسائل الدفع المختلفة بالتعاون مع مشغل المشروع الجديد الذي كلفته محافظة القاهرة بالقيام بالمشروع لما له من الخبرة المحلية الناجحة في مجال مشاركة الدراجات.

إعادة تأهيل

وتسعى محافظة القاهرة خلال الفترة المقبلة إلى الانتهاء من تنفيذ كل التعديلات، بداية من إعادة تأهيل النظام وصولًا إلى توفير عدد 500 دراجة و45 محطة لاستكمال تغطية هذا المشروع المهم للمحافظة.