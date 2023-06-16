3 قتلى وعشرات الجرحى جراء إعصار تورنادو في الولايات المتحدة (فيديو)

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب ما بين 75 و100 آخرين جراء إعصار تورنادو الذي ضرب مدينة بيريتون في ولاية تكساس الأمريكية أمس الخميس، حسبما أكدت السلطات المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية.

داتشر: 3 أشخاص لقوا حتفهم في إعصار تورنادو

من جهته قال بول داتشر، رئيس إدارة الإطفاء في بيريتون بالولايات المتحدة الأمريكية للصحفيين، إن 3 أشخاص لقوا حتفهم في إعصار تورنادو الذي اجتاح المنطقة بعد ظهر أمس الخميس، موضحا أن شخصا واحدا على الأقل قتل في ساحة للمنازل المتحركة تلقت «ضربة مباشرة» من الإعصار.

تضرر 30 منزلا جراء إعصار تورنادو بالولايات المتحدة

وأكد المسؤول الأمريكي أن ما لا يقل عن 30 منزلا متحركا تضررت أو دمرت جراء الإعصار، كما أشارت تقارير إلى أن التورنادو دمر أبراج اتصالات في بيريتون، كما أدى إلى انقطاعات للتيار الكهربائي، تاركا حوالي 50000 مستهلك بلا كهرباء في تكساس وولاية أوكلاهوما المجاورة، وفقا لموقع «باور أوتاج يو إس».