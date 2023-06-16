إزالة 9 حالات تعد على أملاك الدولة بقرى مركز أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن استمرار حملات المرحلة الثانية من الموجة 21 لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقرى ومراكز المحافظة، حيث تم إزالة 9 حالات تعد على أراضي أملاك دولة بقرى مركز أسيوط.

إزالة التعديات على أملاك الدولة

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات استهدفت قرى مركز أسيوط، وتم خلالها إزالة 9 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة، بينها 5 حالات مبانٍ على أراضي الصرف الزراعي بمساحة 700 متر، و4 حالات مبانٍ على أملاك الري بمساحة 79 مترا مربعا، لافتًا إلى أن تلك الحملات تتم بإشراف المحاسب عدلي أبوعقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة، وأحمد شوقي محبوب، مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، وبمشاركة حسني درويش، رئسي مركز ومدينة أسيوط، ونوابه ورؤساء القرى ومسئولي الإزالات وممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن، وباستخدام معدات الوحدات المحلية.

إجراءات قانونية للمخالفين

وأكد محافظ أسيوط على عدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها، والالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات، بالتعاون مع جهات الولاية، والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.