احتفالية للطلاب ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط لحصولهم على درجة البكالوريوس

نظم مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، احتفالية للطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة؛ لحصولهم على درجة البكالوريوس بكليتي الخدمة الاجتماعية والزراعة.

رعاية الطلاب من ذوي الهمم

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، تذليل العقبات التي تواجههم داخل المجتمع الجامعي وخارجه؛ لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، التي توجت بافتتاح مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة؛ ليتماشى مع اهتمام ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، موجهاً التهنئة للطلاب الخريجين من أبناء المركز؛ لحصولهم على درجة البكالوريوس، متمنياً لهم مزيداً من التقدم والنجاح في حياتهم المستقبلية والعملية.

جاءت الاحتفالية بحضور الدكتور أحمد عبد المولى القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور محمد حسين موسى مدير مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، والدكتور جمال الصاوي المدير الإداري للمركز، وبحضور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، فضلاً عن لفيف من أبناء المركز من ذوي الهمم.

متطلبات المركز المادية والمعنوية

وأكد الدكتور أحمد عبد المولي حرص إدارة الجامعة على تسخير كل سبل الدعم والرعاية لكافة متطلبات المركز المادية والمعنوية، مشيداً بدور المركز في تقديم الدعم المتواصل لرعاية الطلاب ذوي الهمم، مهنئاً الطلاب الخريجين؛ لنجاحهم، وموجهاً الشكر والتقدير لكافة أبناء المركز على مجهوداتهم المبذولة، وما ترتب على ذلك من حصولهم على المراكز المتقدمة في مختلف المسابقات، وتفوقهم في التحصيل الدراسي.

تخريج الطلاب

أوضح الدكتور محمد حسين موسى، إن الزيارة تأتي في إطار احتفالية المركز بتخريج اثنين من أبنائه المتميزين، وحصولهما علي درجة البكالوريوس، وهما؛ الطالبة رحاب ناصر عبد الوهاب بكلية الخدمة الاجتماعية، وممثل الطلاب ذوي الهمم في مجلس اتحاد طلاب الجامعة، والحاصلة على عدد من الجوائز والمراكز في مختلف البطولات والمسابقات، والطالبة إسراء محمد على عبداللاه بكلية الزراعة، والحاصلة أيضاً، على عدد من الجوائز في مختلف الأنشطة الرياضية والجوالة وغيرها، مضيفاً أنه جرى حصد المركز الأول في عرض الأنشطة الطلابية.