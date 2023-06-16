«تموين دمياط»: نسبة توريد محصول القمح تخطى المستهدف بنحو 127.7%

تتابع محافظ دمياط، انتظام عملية توريد القمح للشون والهناجر التي تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام، الذي بدأ أبريل الماضي، مُعلنة توريد 5940.044 طن من المحصول حتى أمس، بنسبة تخطت127.7% من المستهدف.

وكيل دمياط: تجاوزنا المستهدف من توريد المحصول

قال على الغزاوي وكيل مديرية التموين بدمياط لـ«الوطن»، إن المساحة المنزرعة من القمح بنطاق المحافظة 31002 فدان، وحتى الآن تم توريد 5940.044 طن من المحصول، بنسبة تجاوزت المستهدف بـ127.7%

حملات مكثفة لمحاربة الغش وجشع التجار

أضاف الغزاوي، أنه جرى تحرير 685 محضرا خلال أسبوعين، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات العامة، لمحاربة الجشع والغش التجاري والمغالاة في الأسعار، حيث قامت مديرية التموين، بعدة حملات، بالاشتراك مع العديد من الجهات الرقابية على الأسواق، بالتعاون مع مباحث التموين، الطب البيطري، المراقبة الصحية، إدارة المتابعة وجهاز حماية المستهلك.