بدء حصاد القمح بدمياط.. توريد 3 أطنان لشونة السنانية

بدأ موسم حصاد القمح في محافظة دمياط بعدد من الحقول، وسط إنتاجية للفدان تتراوح من 8 إلى 22 أردب للفدان.

مزارعو قرية أم الرزق بمحافظة دمياط، كان لهم السبق في حصاد محصول القمح لأصناف جيزة 171، ومصر 3، وسدس 14، هذا العام، وسط سعادتهم بمحصول العام الوفير.

تيسيرات جديدة للمزارعين

قال المهندس سميح عبدالسميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط، إنه يتابع بشكل يومي حصاد القمح، وهناك حالة من التأهب التام لأجهزة وزارة الزراعة في ظل تعليمات مشددة بالتدخل الفوري لإزالة كافة المعوقات والعراقيل التي تعوق عمليات الحصاد والتوريد للقمح.

وأشار عبدالسميع إلى أن المساحة المنزرعة هذا العام حوالي 30170 فدانًا بزيادة حوالي 2000 فدان عن العام الماضي منها حوالي 1020 فدان مزروع على المصاطب، وهو محصول عالي الإنتاجية ويوفر في استهلاك مياه الري والمساحة المنزرعة الحالية، 1901 فدان منزرعة داخل مركز دمياط وحوالي 6984 فدانا بمركز فارسكور، و2643 فدانا بمركز الزرقا، و13300 فدان بمركز كفر سعد و2700 داخل مركز كفر البطيخ وحوالي 1871 فدانا بأراضي الإصلاح الزراعي بمركز كفر سعد، و771 فدانا بأراضي الإصلاح الزراعي بمركز فارسكور.

وتابع، المحصول في حالة جيدة وذلك بسبب الالتزام بالسياسة الصنفية حيث إن الأصناف المنزرعة في محافظة دمياط عالية الإنتاجية مثل صنف جيزة 171 ومصر 3 وسدس 14.

سعر الأردب

أكد وكيل وزارة الزراعة بدمياط، أن محافظ دمياط وجهت بالتيسير على المزارعين والسماح بالتوريد بأجولة جود «خيش» أو فوارغ بلاستيك، وخاصة بعد رفع سـعر الأردب 885 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط و875 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23 قيراط، و865 جنيها للأردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط يضـاف إليهـا 50 جنيه حافز توريد، و15 جنيها بدل نقل الأردب و20 جنيه درجة نقاوة.

وأشار إلى أن الشون الـ9 جاهزة للاستقبال القمح الذي سيتم توريده، وهي شون البنك الزراعي بكل من فارسكور والزرقا والسرو وكفر سعد والتوفيقية والسلام بمساحة تخزينية لكل واحدة منها بحوالي 2560 طنا، بالإضافة إلى شونة مضرب الزرقا بسعة تخزينية حوالي 8000 طن، وشونة مطحن السنانية بطاقة تخزينية حوالي 8000 طن، وشونه مطحن السيالة بطاقة تخزينية حوالي 2700 طن.

وتابع، تشكيل اللجان المتواجدة بالتوريد بوجود مندوب في كل شونة، وهناك متابعة مستمرة على مدار اليوم خاصة أن هناك تواصل مع المزارعين، وقبل البدء في الحصاد من أجل توريد القمح للشون وعدم بيعها للتجار، ومتوقع زيادة إنتاجية الفدان هذا العام ليصل من حوالي 18 إلى 20 أردب للفدان الواحد.

توريد 2.750 طن قمح

من جانبه قال المحاسب على الغزاوي وكيل وزارة التموين بدمياط، إنه تم توريد 2.570 طن بمطحن السنانية كأول مزارع يقوم بتسليم محصول القمح، متوقعا زيادة كميات التوريد مع الأول من مايو نظرا لتأخر حصاد محصول القمح.