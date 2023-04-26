«تموين دمياط»: 9 شون تستقبل محصول القمح.. والأردب بـ1500 جنيه

قال علي الغزاوي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بدمياط، إنّ 2023 هو العام الأول في دمياط الذي يكون فيه حافز إيجابي لتوريد القمح، وهو اختياري وذلك عن طريق المطاحن والبنك.

وأضاف وكيل وزارة التموين بمحافظة دمياط، لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء، أنه جرى زراعة 30 ألف فدان من القمح بنطاق المحافظة، ويجري التوريد بسعر 1500 جنيه للأردب، وهذا هو سعر توريد العام الحالي، وذلك لزيادة الكمية المزروعة هذا العام من القمح.

9 شون لاستقبال محصول القمح بدمياط

وأشار وكيل تموين دمياط، إلى أنّ هناك 9 شون تستقبل القمح في محافظة دمياط، وذلك عن طريق لجنة خماسية لاستلام الكميات، وهذه اللجنة تتمثل في «مديرية التموين، مديرية الزراعة، هيئة سلامة الغذاء، جمعية القبانية»، بجانب الجهات المسوقة التي تتمثل في البنك الزراعي والمطاحن.

حملات دورية لمنع احتكار القمح

وأكد وكيل وزارة التموين، أنّ هناك متابعة دورية من مديرية التموين للرقابة على توافر كميات مناسبة وبأسعارها دون احتكار أو استغلال، عن طريق حملات دورية تستهدف المرور على الأسواق وذلك بالتعاون مع محافظة دمياط.