محافظ المنوفية يستقبل وزيري التنمية المحلية والأوقاف ومفتي الجمهورية

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وذلك في إطار احتفالات المنوفية بعيدها القومي، وبحضور محمد موسى، نائب المحافظ، والمستشار إبراهيم أبو زهرة، رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية، واللواء عماد يوسف، السكرتير العام، واللواء وليد البيلي، السكرتير العام المساعد، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، والشيخ صبري ياسين، مسئول ملف الاتصال السياسي بوزارة الأوقاف، والشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية.

افتتاح مسجد سيدي شبل بمركز الشهداء

تأتي تلك الزيارة في إطار مشاركة محافظة المنوفية بالاحتفال بعيدها القومي الـ 117، وافتتاح مسجد سيدي شبل الأسود بمركز ومدينة الشهداء، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التطوير والتجديد، حيث من المقرر أن يتم أداء شعائر صلاة الجمعة به.

ورحب محافظ المنوفية بالوزراء والحضور على أرض المنوفية، مقدماً اعتزازه وتقديره لحرصهم واهتمامهم البالغ لمشاركة جموع أهالي وأبناء شعب المحافظة بعيدها القومي الموافق 13 يونيو من كل عام، كونه مثالاً للعزة والكرامة والوطنية، مما يبرهن على أصالة وعراقة الشعب المصري، مؤكداً إننا مستمرين جميعاً في مواصلة البناء والتنمية الشاملة لتحقيق المزيد من آمال وطموحات شعب المنوفية في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

تهنئة المنوفية بالعيد القومي للمحافظة

وقدم وزيرا التنمية المحلية والأوقاف، ومفتي الجمهورية، خالص تهانيهم القلبية إلى محافظ المنوفية وشعب المحافظة بمناسبة العيد القومي للمحافظة، تلك المناسبة العظيمة التي سطر فيها أبناء المنوفية انتصارا كبيرا ضد الاحتلال الإنجليزي وأصبح يوم فخر وعزة لمصر كلها على مر العصور، متمنين المزيد والرقي لمصرنا الحبيبة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما توجهوا بالشكر والعرفان لمحافظ المنوفية لمجهوداته المبذولة من أجل الارتقاء والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بشتى القطاعات.

وعلى هامش اللقاء أهدى محافظ المنوفية، درع المحافظة لوزراء التنمية المحلية والأوقاف ومفتي الجمهورية، تزامنا بالاحتفال بالعيد القومي.