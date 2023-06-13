تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة المنوفية.. اعرف آخر موعد

تواصل مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، استقبال تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة المنوفية، بعد اعتماد النتيجة رسميا وإعلانها للطلبة، حيث يتم تلقي طلبات التظلمات منذ اليوم التالي لإعلان النتيجة.

خطوات التقديم في تظلمات الشهادة الإعدادية 2023

وتتضمن خطوات التقديم في تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة المنوفية، توجه الطالب إلى مكان تقديم التظلمات بمديرية التربية والتعليم، ومن ثم تحديد المواد التي يرغب في التظلم عليها ودفع الرسوم الخاصة بكل مادة، ثم تقوم المديرية بتحديد موعد نظر التظلم.

موعد انتهاء تظلمات الشهادة الإعدادية 2023

وأكد محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن موعد انتهاء تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 بعد 15 يوما من بدء التظلمات والتي بدأت بعد اعتماد وإعلان النتيجة رسميا، مؤكداً أن باب التظلمات مفتوح لجميع الطلاب لتقديم التظلمات في المواد الراغبين في التظلم عليها.

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية بنسبة نجاح تزيد عن 77.23%، بمشاركة 82 ألفا و557 طالبا وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية، في 399 لجنة موزعة على مستوى المحافظة.