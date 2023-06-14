محافظ المنوفية يوجه بتسريع وتيرة العمل في رصف طريق «أشمون- سنتريس»

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا لمناقشة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لقطاع الطرق بنطاق المحافظة لدفع وتيرة العمل وإنجاز المهام، حضر الاجتماع نائبه محمد موسى، المهندس أحمد أبو الروس رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري بوسط الدلتا، والمهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد شاهين ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري فرع المنوفية، خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.

رصف طريق 42 طريق أشمون سنتريس

تناول اللقاء مناقشة أعمال الرصف والتطوير بطريق 42 سنتريس – أشمون، حيث جرى الانتهاء من وضع طبقة الأساس بطول 7 كيلو، وكلف المحافظ شركة المنفذة باستكمال أعمال التطوير بالطريق والبدء فوراً في وضع طبقة الرصف مطلع الأسبوع المقبل، موجهاً رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بضرورة المتابعة المستمرة وتسريع وتيرة إنجاز الأعمال وإزالة كافة المعوقات كونه طريق هام وحيوي والمساهمة في تسهيل حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية للمواطنين استجابة للأهالي.

مشروعات محافظة المنوفية

وخلال اللقاء تم مناقشة ووضع الحلول المناسبة لنهو أعمال المرافق بعدة طرق بمركزي أشمون والشهداء ضمن خطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ومن جانبه وجه محافظ المنوفية بأهمية المتابعة المستمرة لجميع المشروعات الجاري تنفيذها بكافة أرجاء المحافظة للإسراع بمعدلات التنفيذ للانتهاء منها في التوقيتات المحددة، ولا سيما قطاع الطرق باعتباره من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تمس حياة المواطن.