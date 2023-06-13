موعد صلاة العيد الكبير 2023 في المنوفية.. «البحوث الفلكية» يوضح

بدأ العد التنازلي لعيد الأضحى المبارك والذي يحل علينا قبل نهاية شهر يونيو الجاري، ويهتم المواطنون بموعد صلاة العيد الكبير 2023 في المنوفية، والتي يوافق يوم الأربعاء 28 يونيو، حيث يحرص الكثيرون على تأدية الصلاة في المساجد التي يتم تحديدها من قبل مديرية الأوقاف بالمحافظة وإعلانها عبر الإدارات التابعة لها في مركز ومدينة.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في المنوفية

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيانها الرسمي، موعد صلاة العيد الكبير 2023 في المنوفية والذي سيكون في تمام الساعة السادسة و21 دقيقة.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في المنوفية.. «الأوقاف» تستعد

وبعد الإعلان عن موعد صلاة العيد الكبير 2023 في المنوفية، تستعد مديرية الأوقاف بالمحافظة لأداء الصلاة في المساجد بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة، على أن يتم إعلام كل إدارة تابعة لمديرية الأوقاف بالمساجد والساحات المخصصة لصلاة عيد الأضحى المبارك في المدن والقرى على مستوى المحافظة، وكذلك تسكين الأئمة في الساحات الكبرى التي تقام فيهل صلاة العيد بالمنوفية.

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن شهر ذي القعدة سيكون 29 يوما، وبذلك يكون موعد عيد الأضحى المبارك 2023 في يوم الأربعاء 28 يونيو الجاري.