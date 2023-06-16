خطوات المشاركة في برنامج «رواد» بنك ناصر لتدريب طلاب الجامعات صيفا

أعلن بنك مصر عن تفعيل مبادرة التدريب الصيفي المعروفة باسم «برنامج رواد»، حرصا من البنك على تحقيق الاستفادة لطلبة الجامعات وتجهيز الجيل الجديد من الكوادر الشبابية للسوق المصرفية، فضلا عن رفع وعي الطلاب بأنفسهم وبنقاط تميزهم لاختيار الطريق المناسب لقدراتهم وشغفهم.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل التدريب الصيفي للطلاب المقدم من بنك مصر ضمن مبادرة «برنامج رواد»، على هذا النحو:

مبادرة «برنامج رواد»

يتم التقديم من خلال صفحة البنك بمنصة «لينكدإن»، بعد إتمام التسجيل على موقع التواصل الاجتماعي.

شروط التقديم:

1- أن يكون الطالب مقيدًا في إحدى الجامعات المصرية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

2- أن يكون الطالب مقيدا في إحدى الفرق الدراسية (الثانية - الثالثة - الرابعة - الخامسة) بالنسبة لكلية الهندسة.

3- الكليات والتخصصات المطلوبة للتقديم للتدريب الصيفي: كلية التجارة وما يعادلها، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، كلية الحاسبات والمعلومات وعلوم الحاسب الآلي، كلية الهندسة وما يعادلها

4- أن يكون التقدير العام للأعوام السابقة جيد جدا على الأقل.

آلية ومدة التدريب

تدريب عملي للطلبة لمدة شهر خلال شهري يوليو أو أغسطس بفروع وإدارات البنك بحيث تكون الأولوية للطلبة الحاصلين على التقدير الأعلى والأقرب للتخرج.

المستندات المطلوبة:

- إثبات القيد موضح به تقدير العام السابق.

- السيرة الذاتية.

مزايا التدريب الصيفي:

- الحصول على شهادة بالالتحاق ببرنامج التدريب الصيفي معتمدة من بنك مصر.

- التدريب العملي بفروع وإدارة البنك.

- توزيع هدايا على المتدربين.

- الحصول على مكافأة مالية بنهاية فترة التدريب العملي.