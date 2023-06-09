وظائف جديدة في بنك مصر لراغبي العمل في المجال المصرفي.. اعرف الشروط

يهتم الكثير من الشباب خريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات بالبحث عن وظائف خالية في البنوك المختلفة، والتي تتيح لهم العمل في مجال دراستهم الجامعة، ما يجعل البنوك المختلفة بفروعها المتنوعة تحرص على توفير فرص عمل للشباب بمرتبات مجزية باستمرار، لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم من متطلبات الحياة الأساسية.

وأعلن بنك مصر عبر الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التوظيف لينكد إن عن وظائف خالية في فروعه المختلفة، ونوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل الوظائف الخالية في بنك، والشروط المطلوبة ومسؤوليات العمل، التي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف بنك مصر

- يجب أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة لا تقل عن 8 سنوات.

- يجب أن تكون الخبرة الموجودة لدى المتقدم للوظائف في المجال المصرفي.

- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس من جامعة مرموقة ذات صلة.

مسؤوليات الوظائف

- إدارة دورة المبيعات من البداية إلى التنفيذ.

- قيادة الفريق لجذب عملاء البنوك الجدد لزيادة الإيرادات وحصة السوق.

- إدارة أنشطة مبيعات الفريق لبيع جميع المنتجات والميزات المختلفة التي تقبل الدفع والتي تناسب احتياجات العميل وتدريب العملاء على هذه الميزات عند الضرورة.

التوافق مع رئيس قبول الدفع بأي تغييرات تحدث في السوق ونموذج أعمال التاجر لتعديل الخدمات المقدمة وفقًا لذلك وتلبية توقعات العميل.

- عقد اجتماعات منتظمة مع الفريق لمراجعة أنشطة المبيعات الأسبوعية أو الشهرية، والتقدم المحرز في الأهداف وحالة العملاء المحتملين.

- تدريب وتطوير أعضاء الفريق.

- قيادة الفريق لبيع جميع منتجات قبول الدفع التي تناسب احتياجات التاجر.

- مراجعة أنشطة المبيعات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية في بنك مصر، الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالبنك، ثم الدخول منه إلى الصفحة الخاصة بموقع التوظيف لينكد إن، وتقديم جميع البيانات والمستندات المطلوبة.