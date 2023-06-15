الأعلى للجامعات يصدر قرارا بمعادلة شهادات فرع جامعة كوفنتري الدولية

أعلنت مؤسسة جامعات المعرفة الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة، المستضيفة لفرع جامعة كوفنتري البريطانية، صدور عدد من القرارات من المجلس الأعلى للجامعات بشأن معادلة شهادات التخرج من فرع «كوفنتري» في مصر الموجودة في المجمع بالعاصمة الإدارية الجديدة.

القرارات الصادرة عن الأعلى للجامعات

وأوضحت المؤسسة فى بيان صحفي اليوم أن القرارات الصادرة عن الأعلى للجامعات جاءت كما يلي: القرار رقم 202 بتاريخ 25/7/2021 لمعادلة برنامج علم النفس بدرجة الليسانس في الآداب (علم النفس) التي تمنحها الجامعات المصرية، وقرار رقم 106 بتاريخ 8/5/ 2022 لمعادلة برنامج الإعلام الرقمي بدرجة البكالوريوس في الإعلام التى تمنحها الجامعات المصرية.

معادلة درجة البكالوريوس

وأضافت أن قرار رقم 326 الصادر بتاريخ 4/10/ 2021 صدر أيضا لمعادلة درجة البكالوريوس التي في علوم الحاسب والحوسبة والقرصنة والأمن السيبراني بدرجة البكالوريوس في الحاسبات والمعلومات التي تمنحها الجامعات المصرية، وقرار رقم 189 بتاريخ 6/7/2021 لمعادلة درجة البكالوريوس فى يرامج الأعمال والتسويق والمحاسبة والتمويل وإدارة الأعمال وإدارة الأعمال والموارد البشرية بدرجة بكالوريوس التجارة التي تمنحها الجامعات المصرية.

وأوضحت أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر قرارًا رقم 320 بتاريخ 19/9/2022 لمعادلة برنامجى التصميم الجرافيكي والعمارة الداخلية بدرجة البكالوريوس في الفنون التطبيقية التى تمنحها الجامعات المصرية، وقرار 151 بتاريخ 29/5/2023 لمعادلة درجة البكالوريوس في برامج الهندسة المدنية والهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والإلكترونية بدرجة البكالوريوس في الهندسة التي تمنحها الجامعات المصرية وذلك لطلاب فرع جامعة كوفنتري الدراسين 240 ECTS "نقطة أوروبية معتمدة.

الحرص على تقديم كافة التسهيلات

وأكدت مؤسسة جامعات المعرفة الدولية، أن صدور هذه القرارات جاءت حرصًا من فرع جامعة كوفنتري المستضاف بمؤسسة جامعات المعرفة الدولية على نجاح تجربة الفروع الأجنبية، وعلى تقديم كافة التسهيلات والخدمات للطلاب، حيث بادرت الإدارة قبل سنتين من التخرج بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لمعادلة شهادات التخرج مما يسهل للطلاب المقيدين الحصول على شهادة معادلة داخل جمهورية مصر العربية، والقيد فى النقابات ذات الصلة وكذا تقديم مستندات التجنيد بالنسبة للطلاب الذكور من خلال شهادة جامعية معتمدة داخل جمهورية مصر العربية.

جدير بالذكر، أنه بناءً على بنود قانون فروع الجامعات الأجنبية والمؤسسات الجامعية تم تأسيس مؤسسة جامعات المعرفة الدولية المستضيفة لفرع جامعة كوفنتري التي تعد أحد أفضل كبرى الجامعات البريطانية حيث يحصل الطلاب الملتحقين بفرع الجامعة على شهادة التخرج صادرة من الجامعة الأم بالمملكة المتحدة حيث يتم التعامل معهم كطلاب مسجلين فى الجامعة الأم.