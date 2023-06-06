وظائف «كول سنتر» جديدة في بنك مصر بمرتب يصل إلى 8500 جنيها.. اعرف الشروط

تعد وظائف البنوك، من أكثر فرص العمل التي يبحث عنها ويسعى لها الشباب من خريجي الجامعات، ما يجعل بنك مصر يحرص على توفير وظائف مناسبة لهم، كل حسب تخصصه ومجال دراسته، إذ أعلن عبر الصفحة الرسمية الخاصة به، على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، وظائف خالية للعمل في مجال «كول سنتر»، بمرتبات مجزية وعمولات سنوية.

ويوضح «الوطن» من خلال هذا التقرير، تفاصيل الوظائف الخالية في بنك مصر، والشروط المطلوبة ومميزات العمل في وظيفة كول سنتر بالبنك، وجاءت التفاصيل كالتالي:

تفاصيل المرتبات لوظائف بنك مصر

- حدد بنك مصر المرتبات الخاصة بوظائف كول سنتر، إذ تبدأ الرواتب من 7500 إلى 8500 جنيها.

- يتيح البنك للموظفين، فرصة الحصول على مكافأة سنوية تصل إلى 14000 جنيها.

الشروط المطلوبة لوظائف بنك مصر

- يتيح البنك لحديثي التخرج فرصة التقديم لتلك الوظائف، لأن تجربة مركز الاتصال ستكون ميزة لهم.

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف، حاصل على درجة البكالوريوس.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه قدرة على إجادة اللغة الإنجليزية.

- أن يكون لديه مهارات اتصال عالية.

المسؤوليات الوظيفية

- التعامل مع جميع المكالمات الواردة لمركز الاتصال.

- توفير متابعة وحملات عرضية واستدعاءات ممزوجة بالمكالمات الواردة العادية.

- تقديم أفضل خدمة ممكنة للعملاء الخارجيين والداخليين لتحقيق أعلى مستوى من رضا العملاء.

مميزات وظائف بنك مصر

- يوفر البنك للموظفين تأمينات طبية واجتماعية.

-موقع العمل يكون في الدقي أو مدينة نصر أو وسط البلد.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية في بنك مصر، الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالبنك، ثم الدخول منه إلى الصفحة الرسمية الخاصة بالبنك على موقع التوظيف «لينكد إن»، ثم بعد ذلك يتم إرسال جميع البيانات المطلوبة الخاصة بالراغب في التقديم للوظائف.