الأمن العام: ضبط 51 قطة سلاح ناري في حملات أمنية موسعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن ضبط 257 قضية مواد مخدرة، و51 قطعة سلاح ناري بحوزة 37 متهما.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 60517 حكما قضائيا متنوعا وضبط تشكيل عصابي ضم 4 متهمين ارتكبوا 9 حوادث متنوعة، وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين، تم ضبط 17 متهما.

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، تم ضبط 11 متهما، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط 246 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 9 سيارات مبلغ بسرقتها، وضبط 27754 مخالفة مرورية متنوعة.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية يقيمون بمحافظة القاهرة حال استقلالهم سيارة ملك أحدهم بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم والسيارة لتسهيل تنقلاتهم.