وزير الشباب والرياضة يقود ماراثون للدراجات الهوائية ويشارك في اليوم الرياضي بالشروق

قاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ماراثون للدراجات الهوائية بمدينة الشروق، ضمن فعاليات اليوم الرياضي، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية)، صباح اليوم الجمعة، والذي ضم أكثر من 500 شاب وفتاة من أبناء المدينة والمدن المجاورة.

وعلى هامش المشاركة في اليوم الرياضي، افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الملعب القانوني بنادي جرين هيلز بمدينة الشروق، وتفقد الأعمال الإنشائية بالنادي، والتي تضمنت المبني الاجتماعي وحمام السباحة الأوليمبي، يرافقه الدكتور تامر السعيد رئيس مجلس إدارة نادى جرين هيلز بالشروق، الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، الدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، الدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، ولفيف من أعضاء مجلس إدارة نادي جرين هيلز.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تحرص على تنفيذ العديد من الفعاليات الرياضية ومنها تنفيذ اليوم الرياضي بالعديد من المنشآت الرياضية والشبابية في إطار تنشيط ممارسة الرياضة للنشء والشباب، وتفعيلاً لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة في جعل الرياضة أسلوب حياة، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية بمشاركة مختلف الفئات من الشباب المصري، مضيفاً أن تلك الفعاليات الرياضية تهدف إلى رفع اللياقة البدنية والصحية لدى الشباب، والذي يعتبر الركيزة الأساسية في بناء الدولة المصرية.

أشاد الدكتور أشرف صبحي بمستوى المنشآت الرياضية لنادي جرين هيلز، مشيراً إلى أنها إضافة قوية للمنشآت الرياضية المصرية وستسهم بشكل فعال في إعداد أجيال من الابطال الرياضيين ترفع علم مصر في مختلف المحافل الرياضية، كما أشاد بالاهتمام الكبير من مجلس إدارة نادي جرين هيلز بالإنشاءات بجانب تنفيذ الأنشطة الرياضية وتقديم خدمة مميزة للأعضاء، خاصةً أن نادي جرين هيلز لا يقل أهمية عن أكبر الأندية الاجتماعية والرياضية في مصر.

ومن جهته، أكد الدكتور تامر السعيد رئيس مجلس إدارة نادى جرين هيلز بالشروق، حرص إدارة النادي على المشاركة في تلك المناسبات الرياضية لحث أعضاء النادي على ممارسة الرياضة لرفع معدل اللياقة البدنية لديهم وتحفيز الشباب على ممارسة الرياضة بشتى أنواعها وخاصة رياضة الدراجات الهوائية، مشيداً بالجهود البناءة التي يبذلها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والطفرة الإنشائية التي حققتها وزارة الشباب والرياضة في عهده، وسعيه الدؤوب لوضع القطاع الرياضي في المكانة التي يستحقها، ومساندته القوية لنادي جرين هيلز وكافة الأندية المصرية.