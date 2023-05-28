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أشرف صبحي: 100 مليون جنيه تخفيضا في موازنة وزارة الشباب ترشيدا للإنفاق

كتب:

محمد يوسف
04:40 م | الأحد 28 مايو 2023
أشرف صبحي

أشرف صبحي

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة قررت تخفيض موازنتها 100 مليون جنيه، وذلك ترشيدا للإنفاق في إطار خطة الحكومة للترشيد.

تفاصيل اجتماع لجنة الخطة والموازنة

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، بحضور وزير الشباب والرياضة.

وأضاف وزير الشباب، أنه بالنسبة لطلبات النواب فيما يخص مراكز الشباب وغيرها 60 أو 70%؜ منها تم تنفيذه والباقي إما لا يزال في البرنامج وينفذ أو جزء منه تقصير مننا كوازارة ونسعى لعلاج هذا الأمر وحل كل المشكلات.

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