هلا رشدي تكشف تفاصيل إصابتها في الأحبال الصوتية: استراحة طويلة من الغناء

تحدثت الفنانة هلا رشدي عن تفاصيل وعكتها الصحية التى تعرضت لها مؤخرا وتسببت فى عدم قدرتها على الغناء، وذلك من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

نتوءات على الأحبال الصوتية

وكتبت الفنانة هلا رشدي قائلة: «استراحة طويلة حبتين من الغنا إلى تمام الشفاء إن شاء الله، شُغل نتوءات على الأحبال الصوتية وحركات مطربين نص كم كدة وآه صحيح.. والنبي لما نتقابل في حتة وأسلم عليكم من غير صوت ما تهمسوش وإنتو بتردوا عليا أو تحركوا شفايفكوا اتكلموا عادي أنا بسمع والله».

هلا رشدي تكشف تفاصيل وعكتها الصحية

وتابعت هلا رشدى: «وبعدين كفاية عليا التنمر اللي أهلي وأصحابي بيعملوه فيا من ساعة ما تعبت، يعني على سبيل المثال عايزين يمشوني بـ جرس عشان لما يدوروا عليا يلاقوني وقيسوا على ده حاجات كتير بقى.. فـ شدوا حليكم في الدعوات بالشفاء العاجل عشان أرجع زي البرنس كده وأنتقم منهم كلهم.. بحبكم يا سر السعادة».