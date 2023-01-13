بأغنية مع أكرم حسني وابنها.. هلا رشدي تشعل حفل ساقية الصاوي

أحيت الفنانة هلا رشدي، حفلا جماهيريا ضخما في ساقية الصاوي، بحضور كامل العدد، وقدم الحفل الفنان إسماعيل فرغلي.

مشاركة أكرم حسني لهلا رشدي بحفلها

وقدم الفنان أكرم حسني أغنيتين بمشاركة هلا رشدي، منها «أنا العريس، ستو أنا»، وسط تفاعل كبير من الجمهور بحضور عدد كبير من نجوم الفن حميد الشاعري وعزيز الشافعي وعنتر هلال وتامر حسين ورشا سامي وزوجها ياسر الزنكلوني وهيثم نبيل والحفلة هنا حافظ.

وقدمت هلا، عددا كبيرا من الأغاني منها «ابن مصر، ورايحة فين ياحجة، وفات الميعاد، لمن نشكي حالي، شايلة اسمه، جانا الهوا، تراثنا، حرمت أحبك، نفضها سيرة، وفي سكوت، مساكن شعبية، وجانا الهوا، وعلى رمش عيونها»، وعدد آخر من الأغاني وسط تفاعل الجمهور، بالإضافة لأغنية حلاوته حلاوته مع ابنها.

وأعرب وائل غنيمي، مدير عام الشركة المنتجة وإدارة الأعمال لهلا رشدي عن سعادته بنجاح الحفل، مؤكدا أن هناك العديد من المفاجآت التي تخص جمهور هلا منها دويتو وعمل للأطفال.

أغنية الجديدة «شايله اسمه»

وكانت طرحت هلا رشدي، في سبتمبر الماضي كليب أغنيتها الجديدة «شايله اسمه»، وأهدتها لوالدها وكل الآباء، من كلمات والدها الشاعر طارق جلال وألحان شادى حسن، توزيع نديم الشاعرى، والأغنية وتم تصويرها خلال حفل زفاف شقيقها.

وشاركت المطربة هلا رشدي في دراما رمضان الماضي بمسلسل مكتوب عليا، بطولة أكرم حسنى، عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.