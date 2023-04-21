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هلا رشدي تقدم فقرة غنائية في احتفالية عيد الفطر بحضور الرئيس السيسي

كتب:

محمد عزالدين
07:15 ص | الجمعة 21 أبريل 2023
هلا رشدي

هلا رشدي

قدمت الفنانة هلا رشدي فقرة غنائية بمشاركة كورال أطفال مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية، وذلك خلال احتفالية عيد الفطر مع أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان الرئيس السيسي أدى صلاة العيد في مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

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