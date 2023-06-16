انطلاق انتخابات الغرفة التجارية بكفر الشيخ غدا.. 18 مرشحا يتنافسون على 8 مقاعد

تنطلق انتخابات الغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ، غدا السبت، وسط إشراف قضائي كامل، حيث يتنافس 18 مرشحًا على 8 مقاعد لعضوية مجلس إدارة الغرفة في الدورة الجديدة «2023 - 2027».

18 مرشحًا يتنافسون على 8 مقاعد

وتتنافس على مقاعد مجلس الإدارة قائمتان وهما: قائمة «الشهبندر»، وتضم كلاً من أسامة عتمان عبد الحميد، وحاتم السعدي محمود عبد الغفار، وحجازي محمود محمد حجازي الشراكي، وعبد العال يوسف عبد العال سليمة، وعلاء إبراهيم علي حسن ريحان، وفؤاد محمد فؤاد عمرو، ومحمد السيد محمد البيلي الجراحي، ومحمد صلاح حسن دشيشة، وقائمة «الأمانة»، وتضم كلاً من أحمد ظريف أحمد سلامة، وأحمد عبد الحليم شعيشع مندور، وأحمد عبد الفتاح إبراهيم نصر الدين، ساهر عبد العزيز محمد عبد العزيز، وعلاء حس حسن مطر، ومحمد محمود السيد محمد، ومحمود عبدالوهاب محمد مسعود، ومحمود محمد علي أبوشعيشع فودة، ومنال إبراهيم يوسف أبو غنيمة، ونبيل عبد العزيز عبد الوهاب حسن.

13 لجنة انتخابية

وتبلغ عدد لجان انتخابات الغرفة التجارية بكفر الشيخ 13 لجنة، موزعة على مراكز ومدن المحافظة، كما يبلغ عدد الناخبين 26 ألفا و245 ناخبا وناخبة من التجار.

انتخابات الغرفة التجارية بكفر الشيخ

وتُجرى الانتخابات من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءً، وسط إشراف قضائي كامل، ومتابعة من وزارة الصناعة والتجارة.