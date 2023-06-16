عازفة الكمان سلمى سرور: نادر عباسي وهشام نزيه سبب انضمامي لموكب المومياوت

تحدثت عازفة الكمان سلمى سرور، عن انضمامها لفرقة أوركسترا «سويس روموند»، مؤكدةً أنها مرت بأكثر من مرحلة قبل الانضمام للفرقة، حيث طُلب منها بعض المقاطع بأعمال محددة، قبل أن تدخل مرحلة التصفيات مع 26 منافسًا، ثم نافست 6 فنانين، ووقع اختيار مسؤولي الفرقة في النهاية على اثنين فقط، وكانت واحدة منهما.

صدمة الفرحة

وأضافت، خلال حوارها مع «القاهرة الإخبارية»: «لم استوعب أنه أصبح واقعًا، وشعرت بصدمة الفرحة، حتى بدأت أدرك الأمر وأعيش لحظات السعادة التي أنستني كل المتاعب التي واجهتني».

المشاركة في موكب المومياوات

وحول عزفها على آلة الكمان في موكب المومياوات، قالت سلمى: «هذه التجربة مثّلت إضافة كبيرة لي، خاصة أن الجمهور عرفني من خلال هذا الحدث العظيم، ولمست بنفسي القدر الكبير من الدعم الذي تلقيته من الجميع، وهو ما جعلني أشعر بالفخر بالمشاركة في تلك الفعالية العظيمة، وتعلمت منها الكثير».

وأكدت، أنّ المايسترو نادر عباسي صاحب فضل كبير عليها، هو والمؤلف الموسيقي هشام نزيه، لأنهما سبب انضمامها لموكب المومياوات، مشددةً على أنها تعلمت منهما الكثير ولديهما مكانة خاصة في قلبها.