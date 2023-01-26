المايسترو نادر عباسي لـ سارة حازم: اهتمام المصريين بالسوبرانو شيء جديد

علق المايسترو نادر عباسي على حفل السوبرانو فاطمة سعيد بالمتحف المصري الكبير، لافتا إلى أنه كان من الحفلات المبهرة التي شهدت تفاعل الجمهور مع الأوركسترا، موضحا: «ناس كتير كانت بتقول احنا دمعنا كذا مرة، والجمهور كله وقف للسوبرانو العالمية الشابة فاطمة سعيد، وأنا كنت سعيد بتفاعل الجمهور مع الحفلة»، مؤكدا أن اهتمام المصريين بهذا النوه من الغناء شيء جديد.

هناك نهضة كبيرة حدثت منذ حفل المومياوات

وأوضح «عباسي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، في برنامج «كل الزوايا» المذاع عبر فضائية «ON»، أن هناك نهضة كبيرة حدثت منذ حفل المومياوات؛ إذ حصل العازفين فيه على نجاح كبير وشعبية أيضا من المواطن المصري البسيط، الذي شعر بانتمائه واستماعه للغة المصرية القديمة التي يغنوها، وحركت شعور جديد عند المصريين، خاصة المواطن البسيط الذي يعتبر بعيد تمامًا عن هذا النوع من الفن.

اهتمام المصريين بهذا الغناء شيء جديد على مصر

واعتبر الموسيقار نادر عباسي، أن اهتمام المصريين بهذا الغناء شيء جديد على مصر والمتخصصين في هذا المجال، منتقدًا من يهاجموا حفل السوبرانو في المتحف المصري الكبير، مطالبًا إياهم بأن يحضروه أولًا قبل مهاجمته، لافتًا إلى وجود نوع من الناس يصاب بالضيق عند الغناء لمصر، خاصة أغنية «مصر هي أمي».